La película de Denis Villeneuve Dune que se estrenó el jueves 21 de octubre en los diferentes cines del país, superó las expectativas de la industria y se llevó a casa $40.1 millones de recaudación en la taquilla de Estados Unidos.

Este es el mejor comienzo para una película de Warner Bros. y HBO Max, ya que las estimaciones iniciales fijaron esta adaptación de la novela de Frank Herbert en alrededor de $30 - 35 millones. Sin embargo, el día sábado tuvo una caída solo del 22% en comparación con el viernes, donde se recaudó $13.7 millones.

La recaudación a nivel mundial durante el fin de semana fue de $87.5 millones de dólares, lo que se traduce en una impresionante cifra de $220,7 millones de dólares en todo el mundo en los pocos días que lleva la película en cines.

Esta es la película número 8 de Warner Bros que se estrena en el número 1 en lo que va de este año.

Top :

1.) Dune (WB) 4,125 cines Vie $ 17.5M / Sáb $ 13.7M / Dom $ 8.9M / 3 días $ 40.1M / Wk 1

2.) Halloween Kills (Uni) 3.727 (+2) teatros Viernes $ 4.5M / Sáb $ 6.2M / Dom $ 3.7M / 3 días $ 14.5M (-71%) / Total $ 73.1M / Semanas 2

3.) Sin tiempo para morir (UAR) 3.807 (-600) cines Viernes $ 3.58M / Sáb $ 5.2M / Dom $ 3.1M / 3 días $ 11.9M (-50%) / Total $ 120M / Semanal 3

4.) Venom: Let There Be Carnage (Sony) 3,513 (-500) cines Vie $ 2.45M / Sáb $ 4.1M / Dom $ 2.5M / 3 días $ 9.1M (-45%) / Total $ 181.8M / Wk 4

¿De qué se trata Dune?

Este filme relata la historia de un joven, Paul Atrides, que viaja a un inhóspito planeta donde será el responsable de resguardar una preciada droga, la que es capaz de potenciar todos los sentidos y extender la vida humana.

Con un elenco extraordinario, esta nueva versión está protagonizada por Timoothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa y otros destacados actores, y es musicalizada por el reconocido compositor alemán Hanz Zimmer.