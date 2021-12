No Mires Arriba | ¿Cuándo se estrena la película de Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence?

Don't Look Up, la próxima película Netflix, que tendrá el protagonismo de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, llegará muy pronto a la plataforma de streaming.

Esta nueva producción tiene a los actores mencionados interpretando a dos astrónomos sin tanto renombre que son obligados a viajar por el país para advertir a la población que un meteoro gigante se dirige directamente hacia el planeta.

Esta película promete sacar más de una carcajada porque además de una entretenida historia, cuenta con un elenco digno de cualquier película de Hollywood exitosa.

Además de DiCaprio y Lawrence, la cinta cuenta con la participación de la destacada actriz Meryl Streep, quien interpretará a nada más y nada menos que a la Presidenta de Estados Unidos, y con el actor Timothée Chalamet, quien protagonizó la aplaudida película Dune.

¿Qué día se estrena 'Don't Look Up' de Leo DiCaprio y Jennifer Lawrence?

Don't Look Up (No Mires Arriba), se estrenará este viernes 24 de diciembre de 2021 en la reconocida plataforma de streaming Netflix, es decir justo para las celebraciones de Navidad.