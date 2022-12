No queda nada para recibir el 2023 y, que mejor que comenzar el año volviendo a ver entretenidos capítulos de tu serie favorita. Friends, una de las producciones más exitosas de todos los tiempos, no podía estar ausente en las fiestas.

La serie ganadora del Emmy realizó episodios especiales para cada ocasión, el SuperBowl, la Navidad, el Día de Acción de Gracias y Halloween, por lo que Año Nuevo no podía estar ausente.

La exitosa serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt Leblanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, realizó distintos episodios de año nuevo y navidad durante los 10 años de su transmisión, resultando en algunos de los momentos más icónicos de la serie.

Revisa los especiales de Año Nuevo de Friends

Temporada 1, episodio 10 "El del mono"

El primer episodio de Friends de año nuevo se emitió en diciembre de 1994, durante la primera temporada de la serie. El grupo de amigos decide organizar una fiesta de fin de año, pero con un requisito importante, ninguno de ellos puede ir con pareja.

El pacto con el que comienza la idea de la fiesta comienza a derrumbarse luego de que todos, con excepción de Ross (David Swichmmer), invitan a alguien. El paleontólogo entonces llega con Marcel, su nuevo mono mascota.

El capítulo marca la primera aparición de Janice (Maggie Wheeler), como la ex novia de Chandler.

Temporada 5, episodio 11 "El de las resoluciones"

En el episodio, el grupo festeja el año nuevo diciendo los propósitos que quieren lograr en los próximos meses. Rachel (Aniston), debe dejar de chismear tanto; Monica (Cox) quiere sacar más fotos del grupo; Phoebe (Kudrow) quiere pilotar un avión; Joey quiere aprender a tocar guitarra y Chandler debe dejar de burlarse y Ross probará experiencias nuevas todos los días.

Pero como era de esperar, nada sale como esperaban y todos se ven forzados a romper sus resoluciones el primer día.

Temporada 6, episodio 10 "El de la rutina"

En "The One with the Routine", el grupo es invitado gracias a Jeanine, la compañera de casa de Joey, a una grabación de RockinEve de Año Nuevo de Dick Clark. Lo cual emociona a Monica y Ross, quienes desde niños han visto el programa y quieren mostrarle al mundo su conocida rutina de baile.

¿Dónde ver Friends?

La serie está sisponible en HBO Max con todas sus temporadas.