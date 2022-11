Todas las películas de Marvel tienen un rol crucial en la línea temporal sobre su desarrollo cinematográfico. Black Panther 2: Wakanda Forever es la nueva cinta que está por darse a conocer pero ha llegado el momento de resolver la incógnita sobre que rol cumplirá el largometraje.

¿En qué parte temporal del Universo Cinematográfico de Marvel se ubica Black Panther 2: Wakanda For ever?

La cinta será la encargada debútar en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Letitia Wright y Tenoch Huerta. Black Panther es la película que sigue al largometraje más importante de la Fase 4 hasta ahora la cual es Spider-Man: No Way Home.

Su productor, Nate Moore, en conversación con Cinema Blend, señaló en qué momento tienen lugar los acontecimientos del film. "Esta película, claramente, ocurre después de No Way Home y Eternals. Creo que, probablemente, ocurre potencialmente de forma simultánea a Thor: Love and Thunder. Nueva Asgard existe en nuestro universo, por ejemplo, en nuestra película".

Por otro lado, la cinta Spider-Man: No Way Home, es el proyecto cinematográfico más relevante en la Fase 4 del UCM por muchas razones.

¿Por qué Spider-Man: No Way Homees el film más importante de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel?

La película es la primera entrega de la franquicia donde se abrieron las posibilidades del multiverso y así mostraron parte de sus consecuencias. Además, los seguidores de Spiderman tuvieron la oportunidad de ver a los Peter Parker de Andrew Garfield y Tobey Maguire uniendo fuerzas con el de Tom Holland.

¿Cuando se estrena Black Panther 2?

10 de noviembre es el día que se estrena Black Panther 2: Wakanda Forever por la patalla grande.