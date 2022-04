Benedict Cumberbatch defiende a Doctor Strange por su actos en Spider-Man: No Way Home: "No todo es arrogancia"

El fanatismo tóxico nuevamente anda haciendo de las suyas y, por lo mismo, los responsables de las superproducciones cinematográficas del momento se ven en la obligación de salir a entregar sus versiones ante las demandas de los fanáticos. Eso es lo que acaba de pasar con Benedict Cumberbatch, quien se hizo cargo de las quejas de los seguidores de Marvel por el "desastre" que provocó su personaje Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home.

Motivado por ayudar a Peter Parker para que recuperara su antigua vida, sin la conmoción que provocó la revelación de su identidad al final de Far From Home, en la tercera parte de la trilogía Doctor Strange creó un hechizo que lo condujo a provocar un quiebre en el Multiverso.

El caos se desató con la transferencia de personaje de otras realidades a la del Universo Cinematográfico y, claro, el núcleo del conflicto de la película era resolver este problema.

El asunto es que ahora los fanáticos han criticado al personaje de Cumberbatch por su supuesta "irresponsabilidad" y por desatar la calamidad que afectó a todo el MCU. En una entrevista con Total Film, el actor británico planteó su respuesta ante las extremas reacciones de los fanáticos.

Doctor Strange: ¿Cuál fue la defensa de Benedict Cumberbatch por el caos provocado en Spider-Man: No Way Home?

"Sé que todos amamos a Peter Parker, ¿pero podemos rebobinar hasta el punto en que el hechizo es interrumpido como seis veces?", preguntó Cumberbatch, en primer lugar.

Los fanáticos han apuntado sus críticas a la "arrogancia" de Strange, por creer que era un hechicero lo suficientemente poderoso como para que nada pudiese salir mal con su conjuro.

Cumberbatch entonces sostiene que "creo que es demasiado fácil ponerlo como: 'él tendrá que pagar por su arrogancia'. Realmente, no todo es arrogancia. Algo de eso también es un riesgo calculado. Pero veremos donde lo conduce esto".

Declaración que hace a propósito de que prácticamente quedan apenas dos meses para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, entrega que le dará continuidad a los sucesos de No Way Home.

"Es una locura lo que ocurre en nuestra película, ténganlo por seguro. Es con todo. Es grande. Es muy, muy ambiciosa. Y ya que estamos aquí, es una de las [películas Marvel] más grandes que hemos visto hasta ahora", recalcó Cumberbatch.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, otro paso más en la Fase 4 de Marvel, debutará el próximo 5 de mayo en los cines chilenos.