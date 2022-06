Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la última película de Marvel Studios, debutará durante esta semana en la plataforma de streaming Disney Plus, y los fanáticos ya se encuentran contando las horas para poder verla.

La ficción que fue estrenada el pasado 4 de mayo, presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

A cargo del Hechicero Supremo está Benedict Cumberbatch, quien también se vio en Spider-Man: No Way Home, intentando ayudar a Spidey de Tom Holland a arreglar los problemas que trajo la apertura del Multiverso.

Además de Cumberbatch, la película cuenta con la participación de Elizabeth Olsen en el papel de Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, Wong (Benedict Wong) y América Chavez (Xochitl Gómez).

¿Cuál es la duración de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura debutará este miércoles 22 de junio en Disney+ con una duración total de dos horas y seis minutos.

Si todavía no estás suscrito a Disney+ y quieres hacerlo para disfrutar de la película y más contenido de Marvel, debes ingresar AQUÍ.