No cabe duda que las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, especialmente Spider-Man: No Way Home, se han convertido en grandes éxitos de taquilla a nivel mundial.

Si a eso le sumamos que durante el último tiempo, varias de estas producciones han llegado a la plataforma de streaming Disney Plus, su popularidad ha aumentado considerablemente alrededor del mundo.

En 2021, llegaron algunos títulos como "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y "Black Widow", sin embargo, un reciente estreno acaba de consagrase al lograr la mayor audiencia posible hasta el momento.

Esta es la película de Marvel con mejor debut del UCM en Disney Plus

Se trata de Eternals, la penúltima cinta de Marvel Studios, que recibió críticas mixtas tanto de críticos como de fanáticos.

El filme dirigido por la ganadora de un Premio Oscar Chloé Zhao, obtuvo 2 millones de reproducciones en sus primeros cinco días solo en Estados Unidos de acuerdo a Samba Tv.

De esta forma, rompió el record de visualizaciones para un estreno de Marvel al superar los 1,8 millones de vistas de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y los 1,1 millones de Black Widow.

Cabe destacar que Eternals, producción que cuenta la historia sobre unos seres inmortales que habrían llegado a la Tierra hace miles de años con el objetivo de proteger a la humanidad, debutó el pasado 12 de enero a la plataforma de streaming.