En pocos días despediremos el año y se dará inicio a un 2022, que estará cargado de nuevos estrenos que prometen sorprender a los usuarios de las diferentes plataformas de streaming.

En el caso de Disney Plus, ya se está preparando con varios títulos en los que destacan 'Eternals', 'X-Men: First Class' y 'La era de hielo: Las aventuras de Buck Wild'. Pero también, contará con cuatro capítulos de 'The Book of Boba Fett'.

A continuación te contamos todos los estrenos que tendrá el streaming durante el mes de enero de 2022.

¿Cuáles son los estrenos de Disney Plus para enero de 2022?

Eternals

Fecha de estreno: 12 de enero

Entre las películas más esperadas para el próximo año es 'Eternals', la penúltima película del Universo Cinematográfico de Marvel que llegó a los cines el pasado 4 de noviembre, cuenta la historia de unos seres inmortales que habrían llegado a la Tierra hace 7 mil años con el objetivo de proteger a la humanidad. Ahora, deberán reencontrarse todos los Eternos para hacer frente a una nueva amenaza.

Esta cinta es protagonizada por por Gemma Chan como el Sersi amante de la humanidad, Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, con el poder cósmico, Lia McHugh como el eternamente joven Sprite del alma vieja, Brian Tyree Henry como el inventor inteligente Phastos, Lauren Ridloff como el superrápido Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig, Don Lee como el poderoso Gilgamesh, Kit Harington como Dane Whitman, Salma Hayek como el sabio y líder espiritual Ajak y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena.

Otros títulos:

1 de enero

- X-Men: Primera generación:

5 de enero

- Cuentos milagrosos de Ladybug y Cat Noir (temporada 4)

- El libro de Boba Fett, capítulo 2

7 de enero

- Diario de un niño debilucho: Días de perros

- Como Mike

- Como Mike 2

- The Sandlot

12 de enero

- El libro de Boba Fett, Capítulo 3

14 de enero

- ¡Betty White se vuelve loca!

- Atrapar a ese chico

19 de enero

- Veterinarios en la playa (temporadas 1 y 2)

- Assembled: The Making of Hawkeye

- El mundo según Jeff Goldblum, estreno del lote 2 (temporada 2)

- El libro de Boba Fett, capítulo 4

26 de enero

- Anillos aleatorios

- El libro de Boba Fett, capítulo 5

28 de enero

- La era de hielo: Las aventuras de Buck Wild