Demi Lovato: Las razones tras el quiebre con su más reciente pareja Austin Wilson

Demi Lovato nuevamente enfrenta un quiebre amoroso, tras cortar su relación con el modelo Austin Wilson, según reveló la revista People.

Y la razón tiene que ver con su propio autocuidado, haciéndose responsable de su bienestar, sobre todo tras la sobredosis que enfrentó el año pasado, llegando a estar al borde de la muerte.

De acuerdo con las declaraciones de una fuenta anónima a la publicación estadounidense, la cantante "se está concentrando en ella misma y su trabajo ahora mismo, además de enfocarse en su relación con Dios".

Eso sí, "está entusiasmada por lo que traerá el próximo capítulo de su vida en 2020".

La pareja recién se había hecho pública en noviembre pasado, con el posteo de una imagen en el Instagram de Wilson, en la que este aparecía besando en la mejilla a Lovato, y hasta ahora contaban apenas meses de relación, cuando concluyó todo repentinamente.

Tras el colapso del vínculo, la publicitada imagen desapareció del perfil del "niño bonito".

Wilson es un modelo de 25 años, que ha protagonizado campañas publicitarias para importantes marcas como Civil Regime, For Those Who Sin y MSTKN.

En tanto, Demi Lovato se alejó de las redes sociales a principios de diciembre, publicando apenas un cuadro negro en su Intagram, advirtiendo que "la próxima vez que sepan de mí, estaré cantando".