Dayana Amigo habla sobre su papel en Edificio Corona: "A mi mamá le molestó el rol de amante"

La nueva teleserie de Mega se ha convertido en un éxito de audiencia y también ha sido comentario obligado en redes sociales desde su estreno, donde cada capítulo se ha vuelto tendencia.

Sin embargo, dentro de la teleserie hay algunos personajes que han estado en el ojo del público, uno de esos es el de Carolina, personaje interpretado por Dayana Amigo quien en esta producción toma un rol distinto al que se le ha visto generalmente.



Sobre el tema, la actriz habló con el diario La Cuarta acerca de su rol en la teleserie, donde señaló que "siempre es súper entretenida la construcción de un nuevo personaje. A mí me encanta, porque siempre me lo tomo como un desafío. Trato de hacer papeles que se vean distintos y que eso lo perciba la gente”, reveló sobre la ficción".

Luego agregó “en este caso, es comedia. Entonces, hay algunos estereotipos que están como sagrados: ‘Carolina’ es secretaria, amante, sin mucho mundo interior. Por lo tanto, yo le trato de dar algo especial para que se arme de un fondo más allá de la cáscara”.

Sobre su relación con German (Mario Horton) indicó que "ella es consciente de lo que hace, creo que es un amor súper verdadero. Ojo, que ella se involucró sin saber que era casado, entonces cuando se enteró, ya estaba súper enganchada".

La conocida actriz también comentó que no todos estuvieron contentos con su nuevo rol: "jajaja mi mamá es mi mayor fan y crítica, eso es maravilloso. Me dice las cosas al hueso. Ahora que cumplía el rol de amante, le molestó. Eso sí, es todo de un lugar muy gracioso, aunque ella se ataca".

A pesar de que el público es muy vocal en redes sociales, aún no le han llegado comentarios negativos. "No he sentido todavía un rechazo, me comentan que está loca y que es gracioso. La verdad, a mí me encantaría hacer un personaje antagonista, pero no creo que este sea el caso. Hay qué ver cómo se va desarrollando todo". comentó.

Edificio Corona se estrena de lunes a viernes en las pantallas de Mega.