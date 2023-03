Uno de los directores más populares de este tiempo es Quentin Tarantino. El cineasta ha logrado construir una filmografía con un sello propio muy característico. Su última película fue Había una vez en… Hollywood, la cual está ambientada en 1969 y es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pit, y fue nominada en 10 categorías de los Premios Oscar. Ahora, el cineasta quiere trabajar en su última producción y muchos se preguntan ¿por qué se retira? Pues, te contamos todo lo que quieres saber en la siguiente nota.

Conoce los detalles de la última película de Quentin Tarantino

Según The Hollywood Reporter, la historia se desenvolverá en Los Ángeles a finales de la década de 1970, con una protagonista mujer, la cual podría ser Pauline Kael, quien fue una escritora, novelista, ensayista y considerada como una de las críticas de cine más imponentes de la historia, fue popularmente conocida por sus confrontaciones con editores y cineastas, y trabajó como consultara para Paramount a finales de los 70.

¿Cuál es el nombre que tendrá la última película de Quentin Tarantino?

La cinta se llamará The Movie Critic.

¿Por qué se retira Quentin Tarantino como director?

Al ser consultado por su retiro, el cineasta comentó lo siguiente en la revista Playboy durante el año 2012.

“Quiero detenerme en un punto determinado. Los directores no mejoran a medida que envejecen. Por lo general, las peores películas en su filmografía son las últimas cuatro al final. Me importa mucho mi filmografía, y una mala película jode a tres buenas. No quiero esa comedia mala y fuera de lugar en mi filmografía, la película que hace que la gente piense: 'Vaya, él todavía cree que vivimos hace 20 años'. Cuando los directores se vuelven anticuados, no es bonito”.

Por el momento, estaremos atentos a las novedades que surgan de la nueva cinta del director Quentin Tarantino.