¡Leo Messi llegará a la pantalla! La estrella del fútbol se asoció con Sony Music Entertainment para desarrollar una nueva serie animada, la cual se inspirará en la infancia del capitán de la selección argentina, quien acaba de ganar la Copa del Mundo en el pasado mundial de Qatar.

La serie mostrará a Messi cuando era niño mientras enfrenta obstáculos mientras viaja a través de un videojuego. Está dirigido al público infantil y juvenil.

“Desde que era niño, siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz, porque cumple uno de mis sueños", señaló Lionel Messi en un comunicado, para luego agregar: "Me gustaría agradecer a Sony Music por sumarse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y los niños”

“Es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones del deporte en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia”, agregó Fernando Cabral, EVP, Desarrollo de Negocios, Regional Latino-Iberia, Sony Music Entertainment.

“Esperamos llevar esta serie conmovedora y humilde a las pantallas para audiencias de todas las edades en todo el mundo”, cerró.

Messi en Qatar 2022

El oriundo de Rosario, considerado como muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, disputó una nueva Copa Mundial, el año 2022, en donde al igual que el año 2014, la albiceleste llegó a la final del encuentro planetario bajo su liderazgo, logrando llevarse la copa por tercera vez en la historia de Argentina.

El rosarino también se llevó el Balón de Oro por su destacada participación en la cita mundialista, en donde anotó siete goles, dos de ellos en la final contra Francia.