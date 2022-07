La serie protagonizada por Karl Urban and Antony Starr estrenará su episodio final esta semana en el streaming.

The Boys 3 | ¿Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de la tercera temporada?

El final de temporada de The Boys 3 está cada vez más cerca y los fanáticos de la serie ya están ansiosos por conocer qué ocurrirá con los personajes luego de las grandes sorpresas que se vivieron en los últimos minutos del episodio 7.

La producción continuó la historia donde The Boys y The Seven todavía están lidiando con los conflictos que generó la controversia pública de Stormfront, sin embargo, en esta entrega hubo un salto en el tiempo de un año.

En el séptimo episodio, además de seguir los pasos de Butcher y Hughie ayudando a Soldier Boy a vengarse de su exequipo, mostró grandes revelaciones como la de último diciéndole a Homelander que es su padre.

El nuevo capítulo corresponde al último de la tercera entrega, por lo que varias historias comenzarán a cerrarse y otras recién comenzarán de cara a la cuarta temporada.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de The Boys 3?

El octavo y último capítulo de la tercera temporada de The Boys, que tiene como título The Instant White-Hot Wild, se estrenará este viernes 8 de julio en Prime Video.

Si bien, la llegada está programa para la madrugada del día viernes, conociendo lo que ocurrió con el penúltimo episodio, que se estrenó en la noche del día anterior, es probable que el streaming libere el final de temporada algunas horas antes, aunque nada está confirmado.

Revisa el avance a continuación.