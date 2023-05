¿Se sabe cuándo? The Cure anuncia gira en con conciertos en Chile y el resto de Sudamérica

Tras 10 años de su última visita en Chile, los intérpretes de “Boys don´t cry”, llegan a nuestro país para brindar un concierto que será parte de la gira Shows Of A Lost World 2023, la cual comenzará el 10 de mayo en Louisiana, Estados Unidos. Y los fans ya se preguntan, qué día se presentará The Cure en el territorio nacional. Revisa el día a continuación.

¿Cuándo se presenta The Cure en Chile y Sudamérica?

No existe un día definido para el concierto de The Cure en Chile, y respecto al recinto, podemos confirmar de que no hay posibilidad de que la banda toque en el Estadio Nacional, debido a que será la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Toda esta gran noticia, se supo gracias a una publicación del vocalista en Twitter, donde mencionó sus preparativos para dirigirse a Latinoamérica durante el segundo semestre este año, donde aparte de Chile también se presentará en otros siete países.

“2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay… Pero finalizar los acuerdos está tomando un poco más de lo que pensaba. Más detalles cuando existan. Besos para ustedes”, escribió en su post.

¿Cuándo fue el último concierto de The Cure en Chile?

El último espectáculo de la agrupación en tierras chilenas fue en 2013, hace exactamente diez años, donde llenaron de fanáticos el Estadio Nacional y tocaron un extenso setlist de 42 canciones frente a más de 55 mil personas.