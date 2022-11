El cantante Elton John presentará a través de streaming, su último show sonoro en manos de su gira de despedida llamada Farewell Yellow Brick Road en el Dodger Stadium de Estados Unidos, el espectacúlo estará disponible y será transmitida en vivo para todo el mundo, incluyendo nuestro país.

¿Cuál es la fecha de estreno del último concierto de Elton John en Disney +?

El 17, 19 y 20 de noviembre se podrá ver el último concierto de Elthon John en Chile. Respecto a esta información Deadline señaló que la película presenta "imágenes de conciertos nunca antes vistas… diarios escritos a mano e imágenes actuales de él y su familia", y añadió que "La película capturará los últimos meses de gira de Elton John, que culminará con sus actuaciones de noviembre. en el Dodger Stadium en sus shows finales en Norteamérica el 17, 19 y 20 de noviembre”.

Por otro lado, el cantante de 75 años, declaró sus pensamientos sobre su futuro. “Cuando termine en Estocolmo, haré una pequeña pausa y descifraré qué voy a hacer a continuación, no será una actuación, ¿pero qué será? Quién sabe”.

Así mismo, añadió: “Hay un documental el próximo año; Tengo un musical que sale el próximo año. Tengo un musical que se estrenará este año en el Teatro Almeida llamado Tammy Faye que he escrito con Jake Shears de las Scissor Sisters. Me gusta mantenerme ocupado. Para mí, la música es la cosa más increíblemente curativa y fabulosa. Toda mi vida se ha basado en la música, y no va a parar ahora”.

¿A qué hora se transmite el concierto?

La última fecha del tour Farewell Yellow Brick Road que se realizará en Estados Unidos se podrá visualizar en vivo el 21 de noviembre a la 1.15 AM en Chile, a las 22.15 PM del 20 de noviembre en México y a las 22.55 de ese mismo día en Perú y Colombia.