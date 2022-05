¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2? Revisa la fecha de estreno y cartelera para Doctor Strange in the Multiverse of Madness

No queda nada para que Doctor Strange in the Multiverse of Madness le ponga fin a las sorpresas que prepara y llegue a los cines en su estreno en todo el mundo.

La secuela de Doctor Strange y que viene enseguida de los sucesos de Spider-Man: No Way Home, pero también de la serie WandaVision, tiene muchas expectativas en los fans debido a esta exploración del Multiverso, donde ya se confirmó que varios nuevos personajes harán su estreno.

Y mientras Marvel sigue soltando trailers que incluyen guiños a estos superhéroes que debutan en la pantalla grande del UCM, algunos siguen buscando entradas en una semana que hace un tiempo ya se pusieron varias funciones en preventa.

Esta semana Marvel Studios ya recomendó algunas series y películas que debes ver antes de el estreno de su nueva producción, con Doctor Strange 1, WandaVision, What if...? y Spider-Man: No Way Home como claves para entender y disfrutar aún más la historia de El Multiverso de la Locura.

Doctor Strange 2 trae de regreso a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Christine Palmer (Rachel McAdams), más las apariciones de América Chavez (Xochitl Gomez) y varias sorpresas.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines oficialmente el jueves 5 de mayo en Chile y en gran parte del mundo; pero existe una fecha de pre-estreno para este miércoles 4 de mayo.

Mientras que en el streaming, Disney Plus será la plataforma exclusiva y se espera que tal como las otras películas de Marvel, llegue cerca de dos meses después de su estreno en cines.

Cartelera y dónde comprar entradas para Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Doctor Strange 2 tendrá funciones de pre-estreno y si bien hace un tiempo fue la preventa, aún quedan entradas para los primeros días en cartelera. Revisa a continuación en cada cine:

- Cine Hotys / Cinepolis

- Cinemark

- Cineplanet