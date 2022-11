¡Ya hay fecha oficial! The Last of Us confirma su estreno en HBO Max

Muchos estaban expectantes sobre que día podría ser el estreno de The Last of Us . Luego de diversas pistas sobre la fecha , el servicio streaming hizo una confirmación formal del lanzamiento.Una producción inspirada en el videojuego que tiene a todos sus fanáticos ansiosos.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Te contamos cuando verla en la pantalla chica.

¿Cuál es la fecha oficial del estreno The Last of Us en HBO Max?

Para ver The Last of Us debemos esperar el próximo año 2023, especificamente el día 15 de enero la producción estará disponible para Estados Unidos y América Latina mientras que para Europa y otras regiones, debido a diferencia horaria, se podrá disfrutar al día siguiente, es decir el 16 de enero.

El estreno es considerado como una de las adaptaciones del video juego que más expectativa genera. Siendo The Last of Us uno de los más importante de los últimos años. Además tienen a HBO en el equipo de producción, lo que forma una estusiasmo en las ilusiones de sus fanáticos que esperan por ver el relato audiovisual.

¿Cuál es el argumento de The Last of Us?

La sinopsis oficial que acompañó el anuncio de HBO Max señala lo siguiente:

"La historia se ambienta veinte años después de que la civilización moderna fuese destruida. Joe, un curtido superviviente, es contratado para llevar a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desolador, mientras ambos viajan a través de los Estados Unidos dependiendo uno del otro para sobrevivir".

¿Cuál es el elenco de The Last of Us?

El reparto principal es integrado por: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nick Offerman y Storm Reid.

¿Quién dirige la cinta The Last of us?

Craig Mazin, creador de 'Chernobyl', es quien se encarga del guión y producción del proyecto junto a Neil Druckmann, guionista y director creativo del magnífico videojuego de Naughty Dog.