El destacado guitarrista Steve Vai, regresará a nuestro país para brindar un intenso show que promete quedar en la memoria de sus espectadores. Un concierto donde el guitarrista presentará su nuevo álbum con singles como "Little Pretty" y "Zeus In Chains”, además de otros cortes como “Teeth Of The Hydra”, clásicos como “For The Love Of God”. Revisa en la siguiente nota, más detalles de su nuevo proyecto, y cuándo comienza la venta de entradas.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Steve Vai en Chile?

¡Atención fanáticos y fanáticas! Las entradas estarán disponibles desde el viernes 31 de marzo a las 13:00 hrs, a través del sistema Punto Ticket.

¿Cuáles son los precios de entradas para Steve Vai en Chile?

Los valores de las entradas son los siguientes.

Primeras Filas: $65.000

Cancha: $55.000

Platea Baja: $50.000

Platea Alta: $38.000

¿Cuándo y dónde se presenta Steve Vai en Chile?

El guitarrista estadounidense se presentará el día 15 de junio, en el Teatro Coliseo de Santiago.

Inviolate Tour: La nueva gira de Steve Vai

Su nuevo proyecto musical, Inviolate, es décimo álbum de estudio, el cual contiene sencillos como "Little Pretty" y "Zeus In Chains", siendo publicado en enero de 2022. Tras su lanzamiento, esta producción logró posicionarse en lo más alto de los charts destacando el primer lugar en el Current Hard Rock Albums (su primer álbum en alcanzar el número uno), Nº 8 en la lista de Top Hard Rock Albums, además del puesto 40 en el listado de Top Album Sales.



El nuevo álbum está descrito por el músico como un “disco instrumental de buena vibra”, entregando un trabajo de nueve pistas donde el ícono de la guitarra supera sus límites de una manera que nunca antes lo había hecho. Parte de este nuevo lanzamiento, además de otras composiciones del catálogo del guitarrista, serán parte del repertorio que se presentará en un icónico encuentro con su público chileno.