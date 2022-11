Llegó noviembre y los servicios de streaming lo saben. Star Plus se suma a integrar nuevos contenidos a su cartelera. ¿Cuáles son?. Lee la siguiente nota.

¿Aún no te enteras? Estos son los estrenos de Star Plus en noviembre

Diversas producciones han estrenado sus lanzamientos en Star+. Si aún no sabes que serie o película para hacer una maratón en tu casa, te dejamos un top 3 de RedGol sobre los mejores contenidos que se estrenan en la plataforma streaming en el mes de noviembre.

Además, no solo cine y series serán los nuevos estrenos, si no que también especiales como la música de "Los Autenticos Decadentes- ADN Experience 360° o también documentales de artistas musicales como Freddy Mercury en "Freddy Mercury: The Final Act" y "Elton John: Sin censura", entre mucho más.

Top 3 de series en Star + estrenadas en noviembre

Porque continúar una historia por capítulos se vuelve muy emocionante hasta convertirse en el panorama favorito del día, es por eso que aquí va el top 3 de series de Star +.

Tercer lugar:

Reservation Dogs Temporada 2: De los co-creadores y productores ejecutivos Sterlin Harjo y Taika Waititi, Reservation Dogs es una comedia de media hora que muestra la vida y hazañas de cuatro adolescentes indígenas en la zona rural de Oklahoma.

Segundo lugar:

Este Tonto Temporada 1: Una serie de 10 capítulos sobre Julio López, una perra punk con un corazón de oro que se esfuerza por ayudar a todos menos a sí mismo.

Primer lugar:

El beso del Destino Temporada 1: La protagonista Ye-Sool posee dotes especiales. Cuando sus labios tocan los labios de otra persona, puede ver el futuro de esa persona.

Top 3 de películas en Star + estrenadas en noviembre

Tercer lugar:

American Pie: La boda: Si quieres solo reírte a carcajadas pues ve esta cinta de la querida franquicia American Pie donde Jim y Michelle están con los preparativos de su boda, mientras que Stifler planea una despedida de soltero.

Segundo lugar :

Made in America: Una cinta memorable del año 1993. ¿Se imagina usted al pueblo americano riéndose de sí mismo?. La cinta aborda una historia oculta y desconocida de la gran sociedad americana

Primer lugar:

La laguna azul: Sí, un clásico de los años 80 se toma el primer lugar. La película muestra la historia de dos niños que sobreviven a un naufragio, llegan a una isla tropical y con el paso de los años, crecen y se enamoran.

Así, es así finaliza nuestro Top 3 pero no olvides que hay mucho más contenido en la plataforma para disfrutar del septimo arte.