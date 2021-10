Las plataformas de streaming se volvieron fundamentales para muchas personas durante este año y medio de pandemia de Covid-19. Claro porque tanto en Chile como en el mundo, las salas de cines debieron cerrar sus puertas para evitar la propagación del virus.

Es por eso que a las ya famosas plataformas Netflix y Amazon Prime Video, se sumó la llegada de nuevos servicios de streaming como HBO Max, Disney Plus y la reciente Star Plus.

Con la llegada de octubre, el mes del terror y suspenso, surge la idea de ver varias cintas de este estilo. Es por eso que si estás pensando en empaparte de thrillers psicológicos antes de la llegada de Halloween, acá en Redgol te contamos cuáles son las series y películas que no te puedes perder.

¿Cuáles son los thrillers psicológicos que no te puedes perder?

Amazon Prime Video

- Nine Perfect Strangers: La serie se ambienta en un exclusivo centro de salud que promete la recuperación y transformación, y en el que nueve estresados urbanistas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor.

- Unhinged: Pocas personas podrían decir que nunca han tenido un encontrón en la carretera con otro vehículo y por lo general, no pasa a mayores. Sin embargo, esta situación se convierte en una pesadilla para Rachel (Caren Pistorious), quien luego de intercambiar unas palabras con otro conductor (Russell Crowe), él empieza a perseguirla y a acosarla de una manera como imaginable.

- Blow the man down: Este es un sombrío thriller que cuenta la historia de dos hermanas que perdieron a su madre, pero para complicar más las cosas, comenten un asesinato en defensa propia. El problema es que a pesar de dehacerse del cuerpo, la policía empieza a buscar al hombre que arrojaron al océano.

Netflix

- Culpable: un inspector de policía recibirá la llamada de una desesperada mujer que llama aterrorizada simulando hablar con su hija para pedir ayuda. La mujer detrás del teléfono es de nombre Emily y asegura que habría sido llevada a la fuerza a bordo de un auto por su marido. Sin embargo, pronto descubre que esto no es verdad y no son lo que parecen, y que enfrentarse a la verdad es la única escapatoria.

- Hogar: La vida de un publicista se cae a pedazos, luego de llevar más de un año sin trabajo, por lo que debe vender hasta su lujoso departamento. En su frustración comienza a observar a los nuevos dueños de su viejo departamento. Poco a poco se obsesiona con esta nueva familia y la vida que ellos llevan.

- His house: El gobierno le entrega una casa a Rial (Wunmi Mosaku) y Bol (Sope Dirisu), una pareja que tuvo que salir de Sudán del Sur para escapar de la guerra que devastaba su país. Intenta empezar a vivir una nueva vida, sin embargo, los planes se frenan por los ruidos, voces y criaturas que aparecen entre las paredes de la casa. Cinta que aborda por la vía del terror el racismo, el desarraigo y la migración forzada.

HBO Max

- Sharp Objects: Serie de thriller psicológico, protagonizada por Amy Adams, quien hace de reportera vuelve a su lugar natal para investigar los asesinatos de dos niñas preadolescentes. En el camino la protagonista se empieza identificar con estas dos víctimas, y debe resolver cosas de su pasado para encontrar al culpable de los crímenes.

- I know this much is true: Mark Ruffalo en pone en la piel de dos gemelos idénticos con una problemática relación en esta historia de traición, sacrificio y perdón. Los dos hermanos tienen que resolver como salir de un centro psiquiátrico en donde uno de ellos fue internado por tener esquizofrenia.

- El hombre invisible: En esta película una mujer (Elisabeth Moss) huye de su esposo abusivo y manipulador, solo para darse cuenta que él le dejó toda su fortuna pero para acceder a ella, debe ser declarada mentalmente sana. Todo parace bien hasta que cosas extrañas empiezan a suceder y llevan a la mujer a creer que está perdiendo la cabeza.