Tom Holland es uno de los actores favoritos dentro de los seguidores de las películas de superhéroes, por lo mismo, son muchos los seguidores que se pregunta qué ocurrirá con el querido intérprete de Spiden-Man en la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuál será el futuro de Tom Holland en el UCM?

En una conversación en el podcast Hot Mic con el periodsita Jeff Sneider y John Rocha (ComicBook), Sneider explicó que Holland firmó un contrato para la cuarta cinta de Spider-Man, aún sin título, que continuará esta éxitosa saga que tiene tres cintas al aire. Es decir, que tenemos al actor para rato pero no solo esas son las noticias.

Holland además firmó un contrato definitivo que le permitiría aparecer en más secuelas, crossover o filmes spin off de la querida franquicia. La productora Amy Pascal señaló que Sony estaba planeando "las próximas tres películas" con el actor y la colaboración de Kevin Feige.

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel y tampoco la última película de Spider-Man", explicó Pascal a Fandango mientras se encontraba en un evento de promoción de No Way Home.

"Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esta historia como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres", remarcó el ejecutivo.

Tras las declaraciones, Sony se apresuró a confirmar que aún no existen planes oficiales, y que todo se trataba de especulaciones de la productora. Sin embargo, Feige dijo que los dos estudios comenzaron a planificar el futuro del trepamuros tras No Way Home. Por tanto lo único que queda es ver cuáles son los planes de Sony y Holland.