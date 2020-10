“Puede ser tu hija”: Critican a Tiago Correa por comentario en video de Inna Moll

Sin esperarlo, Tiago Correa revolucionó las redes sociales tras dejar un especial mensaje en la última publicación de Inna Moll. Se trata de un video que modelo chilena de 23 años compartió en su cuenta de Instagram donde aparece bailando “Chica Ideal” de Sebastián Yatra y Guaynaa.

El actor marcó presencia en el post escribiendo “Mi holandesaaaa”, elogio que no fue bien visto por los seguidores de la joven, quienes inmediato alzaron la voz.

La cuenta de Instagram @realityculiao dio a conocer la polémica que se armó en la sección comentarios, lo que encendió las alarmas sobre el tipo de vínculo que existiría entre ambos.

¿Amigos o algo más? ¡Nadie sabe! Fanáticos de la youtuber reaccionaron de forma negativa ante la posibilidad de un posible romance.

“We*n jote jajaja podría ser tu nieta”, “w* deja a la cabra, puede ser tu hija”, “Get away from here (ándate lejos de aquí)”, “Jote, piérdete una”, “y él hablando de acoso MUAJAKAKAJ PATETIC” y “¿Enserio?” son algunas de las críticas que recibió el chileno que triunfa en México.

Sin embargo, también hubo algunos usuarios que defendieron la idea. “Y no puede ser que a ella le gusten los sugar daddy?”, escribió una persona haciendo alusión a la diferencia de edad.

Cabe mencionar que se desconoce el presente amoroso de los involucrados.

Comentario de Tiago Correa | Foto: Captura de pantalla

Mira a continuación el video de la polémica: