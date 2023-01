Tras una excelente experiencia del Festival de Puente Alto en su primera edición 2022, las instituciones de la comuna como la Municipalidad y la Corporación Cultural, decidieron traer de regreso esta tremenda jornada de veraniega que propone otorgar un espacio ameno y cálido para los puentealtinos donde disfruten con sus familias o seres queridos. Por ese mismo lado, se decidió traer artistas nacionales de gran trayectoria en esta segunda edición con el objetivo. Si no sabes quienes son, nosotros te contamos.

¿Cuáles son los artistas nacionales que estarán en el Festival de Puente Alto?

Una gran sorpresa ha traído el line up de la jornada que se realizará en la comuna. Sin más preámbulo, damos a conocer los artistas chilenos que se presentarán en el Festival de Puente Alto 2023.

Jueves 26 de enero

-Luis Jara

-Yerko Puchento

-Gondwana

Viernes 27 de enero

-Shirel

- Arturo Ruiz Tagle

-Santa Feria

Sábado 28 de enero

-Cami Gallardo

-Paul Vásquez

Domingo 29 de enero

-Shamanes

-Sergio Freire

-Joe Vasconcellos

Estos son los artistas nacionales que se presentarán en la comuna de Puente Alto, no obstante, cabe señalar que no solo habrá músicos y humoristas locales, si no que también se presentarán grupos musicales extranjeros.

¿Quiénes son los artistas extranjeros que se presentarán en el Festival de Puente Alto?

No todos los interpretes musicales y comediantes son de nuestro país, si no que también se presentarán números artísticos extranjeros.

Una banda es el legendario grupo musical Bacilos. Todos hemos escuchado la clásica Caraluna o Mi primer Millón. Y finalmente, estará Ella Baila sola. Un dúo musical femenino español, cuya formación original se mantuvo desde 1996.

Por último, estará Shirel, quien nace desde el tiempo pospándemico. La cantante tiene nacionalidad chilena y peruana.

¿Dónde será el Festival de Puente Alto 2023?

La jornada se realizará en el Centro Cultural Puente Alto.

Si no sabes como llegar, haz clic aquí.