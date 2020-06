"Mira esta mara**...": Connie Achurra reflexiona sobre el insulto que recibió de Paula Larenas

Connie Achurra conversó con Nicolás Copano en el Instagram de Chilevisión y se abrió a analizar el confuso incidente virtual que vivió con Paula Larenas a través de Instagram, donde la chef le lanzó en los comentarios: "Mira esta maraca haciendo básicos ahora".

La influencer contó que "fue un momento raro. Al principio yo quedé pa' dentro, y tú cachai que yo tengo una comunidad súper... o sea, esto pasó y antes de que yo viera el mensaje ya me habían llegado 500 pantallazos".

"La verdad es que me metí varias veces a verlo y pensé que podría ser algo así como 'chiquillos me hackearon la cuenta. Bueno, la cosa es que pasó", añadió.

Además contó que "ese día yo tenía fotos con la Vale y con mi hermana y, al final, terminamos tomándonos la cuestión pa la chacota. Porque dije 'qué lata, qué incómodo pa' ella'. Me llamaron de todos los medios, que si quería dar declaraciones. A todo el mundo le dije, 'saben qué, ya pasó. No me interesa ponerle más bencina, ya fue'".

Sobre si tuvo contacto con Larenas después del inciedente, Connie Achurra reveló que "sí, pero una explicación muy poco creíble. Al final, quedó en eso. Yo me lo tomé pa' la risa. Ese día nos reímos a gritos. También es parte de mi aprendizaje. Las malas ondas hay que tomárselas con humor y qué tanta cuestión. Hay que darles menos gravedad de la que tienen".

Recientemente, Paula Larenas vivió otra polémica mediática tras un polémico llamado a tomar agua para "saciar el hambre" en medio de la pandemia. La chef tuvo que salir a pedir disculpas y aseguró que "metí las patas como siempre".