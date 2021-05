Madre de sospechoso por asesinato de hermanos en El Bosque: "Creo que sí fue él y que pague lo que tenga que pagar"

La madre del principal sospechoso en el asesinato de los hermanos en El Bosque, Alejandra del Campo, decidió entregar a Bienvenidos su visión sobre el trágico suceso acontecido la semana pasada y aunque no puso en duda la culpabilidad de su hijo Fernando Behm del Campo, si advirtió que el joven padece serios trastornos mentales que lo habrían conducido a cometer el crimen.

Consultada por el matinal Bienvenidos sobre la responsabilidad de su hijo, Del Campo dijo: "creo que sí. Sí, porque a Fernando cuando le dan los ataques de esquizofrenia no se da cuenta de lo que está haciendo, hay que sacárselo de encima a la persona, se ciega, tiene lagunas mentales".

Curiosamente, la mujer advirtió que "quería mucho a esos niños", en referencia a la menor de 14 años y el joven de 18 años, a quienes degolló en su domicilio.

Para luego revelar que "cuando estuve con mi hijo, dos semanas antes de que saliera de esa casa, él me llevó a la niña para la casa, estuve con la lola, él me la presentó como su polola. De ahí se fueron a comprar ropa al persa del 28 y no entiendo qué es lo que pasó. Creo que le dio un arranque muy grande de esquizofrenia y no había nadie para poder contenerlo".

En la misma línea, Alejandra comentó que "no sé si escucharon el audio que él le mandó a la lola (Catalina) pensando que estaba muerta, donde le dice: ‘perdóname, no fue intención, las cosas se salieron de control. Pasó lo mismo de la última vez cuando estabas volada'".

Luego, la madre de Fernando se volcó a reaccionar ante los dichos de los familiares de las víctimas, quienes se quejaron por las indagaciones que estaba haciendo la fiscalía acerca de los trastornos mentales de Behm.

Es por eso que Alejandra del Campo aseguró que "aquí no hay una estrategia para que no pague, no soy una mamá alcahueta. Si usted me pregunta, yo creo que sí fue él y que pague lo que tenga que pagar".

Tras eso contó que "la última vez que vi a mi hijo fue el día que se cometieron los hechos. En la tarde fue a dejarme un juego de Play (Station). No me dio la cara en ningún momento, tenía un ataque de esquizofrenia, caminaba de un lado para otro, no sabía qué hacer ni qué decir".

"Le dije tómate una taza de té y me dijo que no, que estaba apurado, que se le iba la micro y que si llegaba tarde la señora lo retaba y se fue. Eso fue todo lo que hablé con él pero estaba transpirando entero, no pensé que iba a hacer eso", lamentó.

El presunto homicida, Fernando Behm del Campo, será formalizado este martes por el caso de los hermanos asesinados en El Bosque, Catalina y Rubén.

La entrevista con los detalles entregados por Alejandra del Campo ayudó a que Bienvenidos este lunes se posicionara en el segundo lugar de sintonía en su horario.

Esto a propósito de que entre las 08:00 y las 13:00 horas, el espacio conducido por Amaro Gómez-Pablos, Tonka Tomicic y Sergio Lagos consiguió 5,9 puntos de rating online, con varios peaks de 8 unidades.

En el mismo horario, Chilevisión tuvo 9,8 puntos; TVN 5,5; y Mega se quedó con el último puesto, 5,2 unidades.