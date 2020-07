Carmen Tuitera provoca toda una polémica de reacciones dispares tras presentar su nuevo emprendimiento

La popular influencer Carmen Tuitera provocó tanto admiración como burlas, al presentar un nuevo emprendimiento que involucra la explotación de su talento artístico en materia de artes visuales.

Este lunes, Carmen Castillo se lanzó con un rimbombante anuncio en el que indicaba que "estudié en una universidad que quebró y nunca pude sacar el cartón. Cuando todos esperaban que trabajara en una empresa. Vi una oportunidad en redes sociales, me motivé y comencé a motivar, emprendí, escribí un libro y hoy decidí comenzar a hacer mis cuadros".

"A mi no me gusta que me condicionen a lo que otros quieren que yo sea. Trabajo duro por ser lo que yo quiero ser. Ridícula o no, yo no puedo hacerme cargo de eso. Puedo hacerme cargo de mí. Y sinceramente me sigo eligiendo. Me escribieron que mejor me dedicara a lo mío, así que decidi hacer un cuadro más grande", recalcó.

El cuadro de Carmen Tuitera que viajó a Puerto Montt.

Fue entonces que comenzó a mostrar los trabajos que prometía a contar de su siguiente publicación, en una iniciativa con la que no piensa detenerse. "Weona tu podí", su clásica frase, es el sello de sus obras.

El anuncio cosechó más de 9 mil "me gusta" y cientos de comentarios entre el apoyo y la crítica que sólo alimentaron aún más a Castillo para que continuara exhibiendo su esfuerzos plásticos.

"No teni talento, no teni gracia, como le robai a la gente, no te da vergüenza?", "horrible te quedó esa wea", "eres tan sin asunto. Qué onda tus seguidoras que se conforman con ese mensaje tan básico? Ellas están bien del mate?", "Que lindo pinta tu hija de 3 años", "Es como vender el agua con la que te bañai", le cuestionaron algunos de los que llegaron hasta su publicación.

Mientras las reacciones continuaban aumentando en la publicación del primer cuadro y ante el escándalo que se había desatado, Carmen Tuitera contraatacó con un nuevo post en el que se mostró junto a la icónica "restauración" del Ecce Homo, al que le sumó su estandarte: "Weona tú podí".

Acompañando tamaña imagen, lanzó palabras que dejaban aún más clara su postura ante los críticos: "Perdónalos. No saben lo que hacen". A lo que posteriormente sumó una nueva y categórica frase dedicada a sus detractores.

El revuelo que provocó Carmen fue tal que incluso saltó de plataforma hasta llegar a Twitter, donde evidentemente hay menos contención y las cosas se pusieron más virulentas y burlescas.

Una ola de memes y opiniones se volcaron sobre la influencer al punto de alzarla incluso hasta los temas más comentados de la plataforma. Estos fueron algunos de esos tuits:

Siento que todas estas minas como la miauastral o carmen tuitera tienen la same vibe que los evangelicos, enganchan a gente con problemas y humildes. Les compran todo. — Pía (@piduu) July 7, 2020

que rabia lo de la carmentuitera porque tengo demasiadas amigas realmente talentosas en arte y diseño que no ganan ni la mitad por obras de arte que lo que esa weona por esa caca xd — ��Vin (@deadonarrivaal) July 7, 2020

Estoy dispuesta a duplicar el monto de quien compró el Carmentuitera y donarlo a una olla común a cambio de la pieza. Me encantaría tenerlo en el baño. — Paloma Salas (@pobrecabra) July 8, 2020

Mira yo que estudio arte puedo decir que lo de Carmen tuitera ni siquiera es arte, es cagarte a la gente con una frase de mierda y aparte cuando te dicen que la hueá es ordinaria, decir que te tienen envidia por tu arte, que careraja — Paloma (@alexis_paloma) July 8, 2020

Amigas, cuidado con las personas a las que siguen.

Carmen Tuitera lucra con temas de salud mental como la autoestima, autoimagen y autoconcepto por medio de frases facilistas alejadas de la realidad y de un empoderamiento que resulte sano. — E. (@EstefaniaCty) July 8, 2020

Ya salieron a decir que no podís ser tan feminista si criticas a la, ahora pintora, Carmen tuitera. ¿Cuándo se aburren de sacar el feministómetro pa todo? Siempre la misma hueá. La cabra es matona, tiene un discurso dañino sobre invalidar la pena y lucra con cualquier porquería. — Cami Långstrump ���� (@EmilianaCamila_) July 8, 2020

Ojalá tener la perso y el amor propio de Carmen tuitera q sube hueas horrendas como el último cuadro que subió a ig y le importa un pico.. yo he hecho como tres veces un bordado porque encontraba q era horrible.. yo creo q esa mina es exitosa por eso — Coni (@almiibar) July 7, 2020

Entre la funa a Aquaboho y el cuadro de la Carmen tuitera es necesario que hablemos sobre influencers vendiendo MIERDA y cómo destruir esta práctica. — Ian Ignacio Walton (@IgnacioWalton) July 7, 2020

Estaba mirando los comentarios sobre la carmen tuitera y me doy cuenta que puta que son envidiosas las minas y los wnes tb, les arde el hoyo que a alguien le vaya bn. Se llenan la boca con el discurso feminista pero aca pasan pelando como viejas qlas cahuineras. HIPÓCRITAS �� — Javi Santis (@javisantis2) July 8, 2020

a veces pienso que carmen tuitera debiese pololear con karol dance — cäropez (@caropez) July 7, 2020

