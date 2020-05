Britney Spears saca su primer tema tras 4 años de silencio

Britney Spears esperó hasta este viernes, después de cuatro años de silencio, para complacer a sus fanáticos y lanzar una nueva canción que hiciera crecer su discografía. "Mood Ring" se llama el tema que ya se puede escuchar en plataformas digitales.

Eso sí, los más fanáticos se darán cuenta de que la canción no es completamente nueva o inédita. Originalmente apareció en la versión japonesa de lujo del álbum de 2016 de la cantante, "Glory".

Este disco cobró una segunda vida repentinamente gracias a que los fanáticos de Britney se interesaron nuevamente en la placa y con ello la llevaron a elevarse en los rankings de éxitos musicales en las plataformas digitales, al punto que en iTunes en el puesto número 1.

La cantante pensó en una manera para retribuirles el apoyo y por eso volvió a publicar el álbum renovando su portada e incorporando "Mood Ring".

"Reutilicé esto ya que no la usamos … Ustedes querían una nueva portada del álbum … aquí la tienen. Espero que pongas #MoodRing muy alto", indicó al momento del anuncio.

A pesar de que la canción no era completamente nueva, igualmente está disputando los primeros puestos de popularidad incluso con material reciente, como los temas que sacó esta semana Lady Gaga "Rain on Me" y "Sour Candy". A continuación escucha "Mood Ring":