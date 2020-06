La nueva película de Bob Esponja no llegará a los cines

"Bob Esponja" no para de dar noticias, recientemente supimos que el personaje pertenece a la comunidad de la diversidad sexual y ahora se confirmó que su nueva película se saltará su estreno en cines para debutar en plataformas de PVOD (Premium Video-On-Demand).

"SpongeBob Movie: Sponge on the Run" llegará a los servicios de arriendo digitales a principios de 2021, para posteriormente quedar disponible en la plataforma de CBS All Access.

La producción animada tenía presupuestado su estreno originalmente para el 22 de mayo, fecha que se postergó hasta el 7 de agosto a propósito de la pandemia por el coronavirus.

Una escena de la nueva película de "Bob Esponja".

La decisión también aparece como una estrategia de Paramount, ya que el estudio está en plena estrategia de expansión de su presencia digital con múltiples contenidos, a través de CBS All Access. Plataforma en la que coincidirá el estreno de la nueva película de "Bob Esponja" con la disponibilidad de todos los capítulos contados de la serie hasta ahora.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, han sido mútiples las películas que han decidido mover su debut de las salas de cine que permanecen cerradas a las plataformas digitales que han cobrado gran relevancia y alta demanda durante este periodio.

Keanu Reeves es una de las figuras invitadas que aparecerá en la próxima película de "Bob Esponja".

Algunos casos son "Trolls World Tour" y "The King of Staten Island" por el mismo lado de Paramount Pictures, "Scoob" de Warner Bros. y "Artemis Fowl" de Disney. Una tendencia que probablemente continuará repitiéndose.