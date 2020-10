Asaltan a Daniella Chávez y le roban su Porsche en Chicureo

La modelo Daniella Chávez se convirtió en la más reciente víctima de la delincuencia, tras ser asaltada por sujetos armados la noche de este sábado en el sector de Chicureo, momento en que le robaron su vehículo de marca Porsche.

La influencer contó el episodio por medio de sus historias en Instagram, con una serie de videos que posteriormente compartió en su perfil, indicando que "Me Asaltaron con pistola y robaron mi auto! Porsche Macan patente: HZ HX 67 estaba con mi hija y Ariel en Chicureo".

En los clips, Chávez se muestra visiblemente afectada por la situación, agitada y con su mascarilla en la mano para describir claramente lo que sucedió.

"Me acaban de robar el auto acá en Chicureo. Es un Porsche, una Macan. Por favor, si la ven. Una Macan negra, me la acaban de robar. Acá estaba mi hija arriba del auto, la sacaron. Andaban con pistola. Por favor, en Chicureo, estoy llamando a Carabineros y no constestan", explicó en sus historias.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas de este sábado, momento en el que Daniella alertó de inmediato a sus seguidores para que la ayudaran a dar con su vehículo, esto ante la nula respuesta de la policía uniformada.

Media hora más tarde, la modelo consiguió llegar hasta una comisaría, desde donde compartió nuevas historias, con un ánimo más calmado.

"Ahora digo... Bueno, esto es hace mucho rato, porque siempre he tenido miedo, porque aquí en Chile roban autos como si nada y no ponen ni una ley", cuestionó Chávez.

"Me vine de México, porque se supone que aquí era más seguro, pero en verdad cada vez estamos peor y no hacen nada. Así que espero por favor que pongan alguna ley, porque si no van a seguir robando y ¿qué onda? Qué miedo".

Posteriormente, Daniella pasó a describir las circunstancias en que se dio el robo: "El auto estaba estacionado, dentro de un local, había una reja. Ellos entraron a la reja, el auto estaba estacionado andando, parado. Ahí ellos entran con pistolas, con auto estacionado ahí en la reja para llegar y arrancar".

"Y nos intimidaron y se lo robaron. Así, o sea, ni siquiera es que estábamos en la calle ni nada. Estábamos adentro de un estacionamiento", recalcó la rubia.

Esto para después compartir el registro en video del momento exacto en que se produjo el incidente.

Una de las últimas historias compartidas por Daniella Chávez en su Instagram, dando cuenta del robo de su Porsche en Chicureo.

¿Cuánto cuesta un Porsche Macan?



El precio de un Porsche Macan varía dependiendo de las características específicas del vehículo. Si bien Daniella Chávez, por razones obvias, no detalló más que la línea de su automóvil, actualmente en Chile el modelo Macan básico tiene un valor inicial de 71.900 dólares (alrededor de 55,7 millones de pesos).

De acuerdo con la empresa líder en importación y venta de automóviles de lujo en Chile Ditec también está la variedad Macan S (85.900 dólares), Macan GTS (109.900 dólares) y la línea más destacada bautizada como Macan Turbo que se alza hasta los 125.900 dólares, lo que se traduce en 97,6 millones de pesos aproximadamente.