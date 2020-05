Apple TV+ le roba el estreno de la próxima película de Tom Hanks a los cines

Tom Hanks protagoniza "Greyhound", una película bélica con barcos y submarinos ambientada en plena Segunda Guerra Mundial y que, ahora se sabe, no llegará a los cines sino que debutará en Apple TV+, la plataforma de streaming de la gigante tecnológica.

Según reportó Variety, el servicio adquirió los derechos de distribución sobre la entrega de Sony Pictures, tras una dura puja por quedarse con ellos y así tomar el control sobre la entrega que hasta ahora iba a debutar el 12 de junio, en la víspera del Día del Padre.

Apple TV+, que apenas cuenta seis meses de vida, anunció el acuerdo con el estudio este martes, pero no entregó fecha tentativa para el estreno de la película.

"Greyhound", lo nuevo de Tom Hanks, promete batallas navales visualmente impactantes.

La ficción es una adaptación de la novela de C.S. Forester, "The Good Shepherd", que sigue al comendante de marina Ernest Krause en la misión de conducir un convoy de navíos a través del océnano Atlántico, mientras son perseguidos por submarinos nazis.

"Greyhound" también cuenta en su elenco a Elisabeth Shue, Stephen Graham, Manuel Garcia-Rulfo y Rob Morgan, y fue dirigida por Aaron Schneider.

Con esto la película se suma al creciente listado de títulos que en originalmente iban a llegar a las salas de cine, pero que finalmente aterrizarán en servicios de streaming, tal como "Scoob", "Trolls World Tour", "The King of Staten Island", "The Lovebirds", "Artemis Fowl", "My Spy" y "Bad Trip".