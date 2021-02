Antonella Ríos revela los complicados momentos que vivió tras contraer coronavirus: "Cuídense mucho"

La conocida actriz nacional reveló a través de sus redes sociales que debió realizar una cuarentena tras ser diagnosticada con coronavirus.

Ríos compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde relataba como vivió el proceso y además hizo llamó a sus seguidores a cuidarse.

"Estuve dos semanas encerrada por el puto covid ... hoy soy libre" comienza diciendo en su relato, luego le indica a sus seguidores la importancia del autocuidado. "Confirmo que el cuidarse y hacer una vida saludable ayuda mucho a que no te pegue fuerte o tan fuerte (dolor de cabeza y cansancio general )". Explicó Ríos.

Finalizó resaltando lo importante que es mantener las medidas sanitarias, no solo por uno mismo si no también por las personas con las que uno interactúa. "Cuídense mucho mucho enserio y a conciencia porque puede que te toque suave pero a tu familia y amigos no sabemos. 2 semanas y un día" concluyó la popular intérprete.

Actualmente nuestro país en las últimas 24 horas se registraron 2.829 nuevos contagios y la cifra total de pacientes diagnosticados con el virus desde el inicio de la pandemia asciende a 758.189. Sobre el proceso de vacunación, el gobierno anunció que hasta el momento, desde que empezó el plan de vacunación masiva 1.025.580 personas han sido inoculadas en el país.