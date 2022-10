La tarde de este martes se confirmó el fallecimiento de la icónica actriz Angela Lansbury, protagonista e ídola para muchos, reconocida por sus roles protagónicos en películas y series de misterio, siendo uno de sus principales créditos Reportera del Crimen (Murder, She Wrote).

Su deceso tuvo lugar cuando apenas faltaban cinco días para que la intérprete cumpliera 97 años, indicó su familia a través de un comunicado publicado por la revista People.

"Los hijos de la dama Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles a la 1:30 a. m. de hoy, martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años", decía el mensaje.

Además de sus tres hijos, Anthony, Deirdre y David, le sobreviven tres nietos, Peter, Katherine e Ian, más cinco bisnietos y su hermano, el productor Edgar Lansbury.

La declaración también sostenía que "su esposo de 53 años, Peter Shaw, la precedió en la muerte. Se llevará a cabo una ceremonia familiar privada en una fecha por determinar".

¿Quién era Angela Lansbury?

Nacida como Angela Brigid Lansbury, ella fue actriz de personajes como la voz de la Sra. Potts en la película animada de Disney La Bella y la Bestia, además de protagonista principal de Broadway, como la excéntrica tía en el musical Mame, interpretación por la que ganó un Tony.

El mayor éxito de Lansbury, con una popularidad equivalente, fue su papel de escritora de novelas policiacas Jessica Fletcher en la serie de televisión Reportera del Crimen.

La producción comenzó a emitirse en 1984 y se prolongó durante 12 temporadas, pero Fletcher no dejó de existir con la conclusión, también apareció en especiales y películas para la televisión.

En el teatro debutó en 1957, gracias a la obra Hotel Paradiso. Fue protagonista de A Taste of Honey, también en el musical Anyone Can Whistle. En tanto alcanzó otros cuatro Premios Tony en 1969 por Dear World, en 1975 por Gypsy, en 1979 por Sweeney Todd y en 2009 por Blithe Spirit.

Mientras que en los años 70, fue La bruja novata para Disney, alcanzando contacto y popularidad en torno al público familiar.

Hija de la actriz nacida en Belfast Moyna MacGill y su segundo marido, el comerciante de madera Edgar Lansbury.

"Fue gracias a mi madre que reconoció en mí la capacidad de controlar, de hacer creer, de correr como alguien que no era la niña que era", resaltó Lansbury en su momento al podcast de Masterpiece Studio en 2018, reaccionando ante la pregunta sobre cómo ingresó al mundo del espectáculo.

Eso, "le hizo darse cuenta de que yo era natural, y ella, bendita sea su corazón, tomó las decisiones por mí muy, muy, muy joven".

En 2013 se le concedió un Oscar honorífico por toda su carrera. Mientras que se casó con 19 años con el actor Richard Cromwell, que la abandonó a los pocos meses y luego reconoció que era homosexual. Mientras que en 1949 se casó con el actor Peter Shaw y tuvieron dos hijos.