Alison Mandel se llena de elogios tras reflexión sobre la maternidad

La actriz Alison Mandel uso sus redes sociales para hablar sobre la maternidad y como ha sido la vida para ella desde que se convirtió en madre de Baltazar junto a Pedro Ruminot a comienzo de este año.

“No todas las fotos son sonrientes, con los aros lindos, con la luz que debe ser, disfrutando de una linda tarde. La vida es esto; es estar cansada, mi casa muy sucia y desordenada, no tener tiempo ni de llamar por teléfono, no ordenar, usar la misma ropa para no pensar en elegir, olvidarme de hacer pipí y ante todo detenerme a alimentar a Balti, darle besos, mirarlo mucho y llenarlo de amor” compartió la actriz en Instagram a su casi millón de seguidores.

Luego señaló lo primordial que es darle a su pequeño todo el cariño posible y lo demás pasa a segundo plano “Porque el desorden y la suciedad en algún momento terminarán y no me voy a acordar pero perderme tus sonrisas y tu vida como bebito no es transable. Hoy te salió un diente y hemos festejado todo el día la situación”

Sus seguidores la llenaron de elogios al respecto comentando lo importante que es representar la maternidad tal como es y no adornándola para hacerla parecer perfecta. La publicación ya cuenta con 69.000 likes.