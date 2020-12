Oriana Marzoli es acusada nuevamente por sus seguidores de someterse a una cirugía estética

A pesar de que Oriana ha transparentado públicamente las intervenciones estéticas que se ha realizado, donde incluso su doctor de cabecera habló para acabar con los rumores, sus seguidores aseveran que la conocida chica reality a pasado de nuevo por el bisturí, debido al cambio que en su apariencia según las imágenes que ha publicado.

Quienes siguen a la ganadora de Volverías con tu Ex no han dudado en reprocharle la inconsecuencia que ha tenido al burlarle de sus ex compañeras de encierro por haber hecho lo mismo.

Hace un aproximadamente un mes la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa fue acusada de querer parecerse a su ex enemiga de encierro Gala Caldirola por el retoque de los labios que se había realizado.

En los comentarios se leen: "Lo de los labios se os va de las manos", "La polioperada", "Más operada no puede estar esta mujer", "Noooo la cagaste , mucho botox en los labios", "Oriana para porfavor", "Oriana es como la gala pero versión fruna", "Pareces muñeca, muy falsa", son algunos de los mensajes que sus haters dejaron en la sección de comentarios.

Sin embargo, esto parece no importarle a la ex Doble Tentación quien actualmente participa como panelista en el programa La Casa Fuerte donde recientemente se vio involucrada en una fuerte discusión con una de las invitadas, quien la acusó de transfobia.