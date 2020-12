Actriz de Marvel se entera que fue reemplazada al mismo tiempo que los fans

El lunes, la actriz de 19 años recurrió a Twitter para compartir sus sentimientos sobre no poder interpretar a Cassie Lang en la próxima película de Ant-Man And The Wasp: Quantu mania.

El jueves pasado se anunció que el papel será interpretado por Kathryn Newton, de 23 años y no por ella. Tras esto la actriz utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo sucedido, agradeciendo el apoyo de los fans: "Solo quería venir aquí y decir que veo todas sus amables publicaciones. Gracias por todo su apoyo. Significó el mundo para mí".

A pesar de señalar que estaba triste por la noticia, expresó que aún tiene deseos de trabajar en el Universo Cinematográfico de Marvel, comentando que “solo puedo esperar que eso signifique que hay algo más para mí en el futuro del MCU".

La actriz de Blended luego publicó un segundo tweet para aclarar que todavía estaba feliz de haber tenido la oportunidad de trabajar para la franquicia, incluso si no repetiria el papel.

“Siempre estaré agradecido de haber sido parte del MCU y la mejor película de todos los tiempos. Ser actriz sigue siendo mi pasión número uno y no puedo esperar a ver qué me depara el futuro".

Sin resentimientos, la actriz expresó su gratitud por su oportunidad de trabajar en la franquicia y dijo que estaba optimista sobre el futuro.

El personaje fue interpretado previamente por Abby Ryder Fortson en la película original de Ant-Man y su secuela de 2018, Ant-Man And The Wasp.

Cuando se produjo un salto de tiempo de varios años en Vengadores: Endgame, Fuhrmann ocupó el papel.

Newton también acudió a las redes sociales para anunciar su incorporación al MCU y publicó un video en su cuenta de Instagram del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunciando el casting de la próxima película.