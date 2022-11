Primavera Sound Santiago se alista para comenzar su segunda jornada, la cual contará con la presentación de uno de los números más esperados del evento. La banda británica Arctic Monkeys se subirá al escenario del Parque Bicentenario dentro de las próximas horas para deleitar a miles de fans con sus mejores éxitos.

¿A qué hora se presentan?

La banda liderada por Alex Turner se subirá al escenario Santander a las 22.30 horas con una esperada presentación con la que la agrupación se reencontrará con el público chileno tras tres años de ausencia y en donde miles de personas esperan disfrutar en vivo de sus grandes éxitos como Florence Adolescent, I bet you look good on the Dancefloor, R U Mine? y Do i Wanna Know? entre otros.

La banda también se encuentra promocionando su disco más reciente The Car, estrenado este año, el cual contiene temas como There'd Better Be A Mirrorball, Sculptures Of Anything Goes, I Ain't Quite Where I Think I Am y Jet skis on the moat.

¿Qué otros artistas se presentan este sábado?

Entre los artistas que se presentan este 12 de noviembre y que también realizarán su espectáculo en el Escenario Santander se encuentran Phoebe Bridgers, la compositora estadounidense subirá al escenario a las 20.05 horas. Mientras que Santiago Motorizado se presentará a las 14.30, Chai a las 16.15 y Japanese Breakfast a las 18.05 y Chai.

Lorde, la cantante neozelandesa detrás de éxitos como Green Light, Royals y Team también es parte del gran evento y subirá al escenario PuntoTicket a las 21.10 horas, en el mismo stage se presentará la banda Interpol a las 19.00 horas.

El resto de los artistas que se presentarán en la segunda jornada del Primavera Sound Santiago son: Arca, Bad Gyal, Lizz, JPEGMafia, Los Jaivas, Shygirl, Badsista, Boy Harsher, Congelador, Gianluca, John Talabot, Nicolas Lutz, Los Planetas, Sangre Nueva (Dj Python-Dj Florentino-Kelman Duran), Seth Troxler, Shanti Celeste, Isabella, Terno Rei, The Ganjas, Valesuchi, Viagra Boys.