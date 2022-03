9-1-1: Lone Star vivió una inesperada y triste despedida que dejó a los fans en shock. Un querido e importante personaje se despidió de la trama de una forma que los seguidores de la ficción de Fox no vieron venir.

Gwen, el personaje de Lisa Edelstein se despidió oficialmente de la serie tras un trágico accidente que le costó la vida. El más reciente capítulo de la serie comenzó con una compleja situación, un repartidor llamado Liam llama a 911 para informar que atropello accidentalmente a alguien y la persona se golpeó muy fuerte en la cabeza. Esa persona resultó ser Gwen, quien falleció producto del impacto.

“Tim Minear [Showrunner] siempre me informa sobre las cosas que está planeando en el mundo de Gwyn, así que lo supe con mucha anticipación”, señaló Edelstein a TVLine, luego agregó: “Y de todos modos, una vez que tuve al bebé de Enzo, ¡tuve la sensación de que mis días estaban contados! (Es una broma)".

Eldelstein no apareció en pantalla para despedir a su personaje, sin embargo, ella señala que prefiere que haya sido así. “Habiendo estado cubierta con esa horrible sangre falsa pegajosa en otros trabajos, tal vez me sienta un poco aliviada”, dice ella. “No solo es pegajoso (pensar en eso en mi cuello todavía me da escalofríos), sino que tienen que seguir humedeciéndolo con spray frío. Entonces, cambié de opinión: ¡sí, estoy aliviado de que me hayan matado fuera de cámara!

La actriz señaló finalmente que se siente muy agradecida por su papel en la ficción. “Quiero decir, los productores se negaron a darme la tradicional despedida de ‘Es una serie final para Lisa’, ¡así que uno nunca sabe!” Edelstein dice de una posible aparición futura. "Fantasy Gwyn tiene la mejor iluminación en el programa, de todos modos, así que estoy bien con aparecer en algunas secuencias de sueños aquí y allá".