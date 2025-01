El tenis chileno está de fiesta con Cristian Garin (150°), quien logró un contundente triunfo frente al croata Borna Coric (88°) en la primera ronda del Australian Open 2025.

Ahora, el ariqueño tendrá un desafío monumental al enfrentarse al estadounidense Taylor Fritz, actual número cuatro del mundo.

Taylor Harry Fritz, nacido el 28 de octubre de 1997 en Rancho Santa Fe, California, ha consolidado su lugar como uno de los tenistas más destacados de su generación.

Desde que logró ubicarse como el número cinco en el ranking ATP en 2023, se ha mantenido en la élite del tenis mundial. Ahora es el cuarto a nivel mundial y el número 1 en Estados Unidos.

Con una estatura de 1,96 metros y un juego potente, Fritz se caracteriza por su saque demoledor y su revés a dos manos.

En 2022, hizo historia al derrotar a Rafael Nadal en la final del Masters de Indian Wells, convirtiéndose en el primer jugador de la generación “next-gen” en vencer al español en una instancia decisiva.

Taylor Fritz sostiene su trofeo tras su victoria contra Rafael Nadal el 20 de marzo de 2022 (Getty OImages).Indian Wells Tennis Garden on March 20, 2022 in Indian Wells, California. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)