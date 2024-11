El 2024 tuvo suerte dispar para los tenistas nacionales. Uno de los que no pudo encontrar su mejor forma fue Cristian Garin, por lo cual el propio jugador decidió explicar lo que lo está afectando.

Gago es uno de los mejores representantes nacionales de la historia en este deporte y sus cinco títulos ATP así lo demuestran. Sin embargo, en el último tiempo no ha podido replicar el nivel que lo tuvo entre los 20 mejores del planeta, algo que lo tiene preocupado.

Cristian Garin abre su corazón

Chile no es un país que tenga mucha cultura deportiva y en ocasiones, son los propios seguidores nacionales quienes critican sin piedad a quienes intentan representarlos. Gago ha sufrido con los reproches de quienes están detrás de un teclado y eso a veces lo ha alejado de redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión Garin hizo una íntima confesión a través de Instagram para quienes siempre lo han apoyado. En esta plataforma, intentó explicar qué ha provocado el bajón en su rendimiento que lo ha alejado de la elite del tenis.

“Hace tiempo que no subo nada ni hablo de mi situación actual. Decidí hacerlo porque sé que hay personas que se preocupan por mí y me apoyan en las buenas y en las malas“, comenzó escribiendo el jugador de 28 años.

“Estos últimos dos años he estado jugando con muchos dolores en el cuerpo, además de otras lesiones que me han mantenido fuera de la competición por varios meses. Todo esto me ha afectado mucho emocionalmente; no poder hacer lo que más me gusta ni al 50% de mis capacidades ha sido muy difícil y me ha quitado toda la energía mental y la confianza, especialmente durante este último año”, explicó Garin.

El chileno terminó la temporada como el 148° del mundo, lejos del 17° lugar que fue su mejor ranking en el 2021. Incluso, durante este 2024 no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de París y perdió su lugar como uno de los dos singlistas principales de Chile en Copa Davis.

“Estoy haciendo todo lo posible y buscando soluciones para salir fortalecido de esta experiencia y volver a ser el jugador competitivo que siempre he sido. Les agradezco el cariño y apoyo incondicional“, cerró el ariqueño. El 2025 quiere volver con todo.