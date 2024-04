En el segundo capítulo del nuevo reality “¿Ganar o Servir?”, la participante Blue Mary se sinceró en una conversación con Pangal Andrade, Coca Mendoza y el Poeta, y les contó que es demisexual, lo que causó curiosidad entre algunos televidentes que desconocen cómo es esta orientación sexual.

¿Qué significa ser demisexual?

Según explica Cristina Agud, sicóloga y psicoterapeuta, la demisexualidad es una orientación sexual en que las personas sienten únicamente atracción sexual hacia alguien con quien se ha establecido previamente un vínculo afectivo.

Las personas demisexuales no sienten atracción sexual sin esa intimidad y conexión emocional previa. Tampoco sienten atracción a primera vista hacia ningún género en concreto, aunque pueden llegar a sentirse atraídos por cualquier ser humano, siempre que se haya establecido antes un lazo afectivo.

Además, el hecho de que exista un vínculo emocional no garantiza que haya atracción sexual. Esto es solo un requisito previo para que pueda ocurrir. Algunas personas demisexuales distinguen entre atracción sensual (por ejemplo, acariciar, abrazar) y la atracción sexual.

¿Qué dijo la participante Blue Mary?

Mientras estaban sentados conversando, Pangal dijo “a Blue Mary le pregunté hoy día y aprendí demisexual. Ya sé qué es demi”.

“Yo tengo amigas o amigos que sí pueden separar lo sexual como de esa cuestión física. Para mí tiene que ver con algo químico, cachai, como es la persona, no tiene que ver con amor“, le respondió Blue Mary.

“(…) me atrevo a decir que el físico no me cautiva en lo más mínimo, yo no soy muy caliente físicamente como para decirte así, ‘oh ese hue…’, no me genera eso. A mí me gusta conocer a la persona, y cuando conocí ese término, como que resolví un montón de cosas que por ejemplo en mi adolescencia no entendía“, agregó la participante.

Finalmente explicó: “Es que no es algo sexual, tú necesitas tener la conexión para poder disfrutar de la sexualidad”.