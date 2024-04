Comenzó el apagón analógico en Chile y de esta manera, muchos televisores se fueron a negro en el país. El avance tecnológico trae como consecuencia que muchos equipos quedan en el pasado, por lo que acá te contamos qué pasará y cómo podrás seguir disfrutando de la TV abierta.

Durante este lunes, en muchos hogares se sorprendieron al prender sus televisores y no encontrar los canales. Por más que movían la antena o revisaban las pilas del control remoto, no había caso. Pues bien, esto no era un problema de la TV, simplemente la señal analógica se apagó y equipos más antiguos se quedaron sin la opción de captarla. Por esta razón, acá te contamos cómo solucionarlo.

¿Qué pasará con mi TV si tengo antena?

Los televisores a partir del 2010 ya cuentan con la tecnología TVD, lo cual los capacita para captar las señales digitales de los canales. Para hacerlo, solo será necesario comprar las antenas para este fin, las cuales suelen tener un precio entre 6.000 a 15.000 pesos. Una vez que se tenga estas, habrá que configurar el menú del televisor y realizar la búsqueda de los nuevos canales digitales.

En el caso de los televisores más antiguos, los tipo caja como se les suele conocer, no cuentan con la tecnología para ver estos nuevos canales. Para poder seguir siendo utilizados, será necesario instalarles un decodificador TVD. También la otra alternativa es usarlas con TV cable.

El comienzo de la era digital

Este cambio si bien ha traído muchas dudas, también tendrá muchos beneficios para los espectadores. Con el inicio de la televisión digital, la señal llegará en mucho mejor calidad y podrán verse los canales en HD. Además, aumentará la oferta de señales disponibles para quienes solo cuentan con la TV abierta. Cada canal podrá subir la oferta en su parrilla al contar con más señales al aire.