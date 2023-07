Ya queda poco para que termine el periodo de postulaciones al Subsidio Protege, beneficio destinado exclusivamente a madres y padres trabajadores.

¿Qué pasa con las postulaciones del Subsidio Protege?

Este jueves 20 de julio finaliza el periodo de postulaciones al Subsidio Protege. Quienes no hagan el trámite en esta fecha, no podrán hacerlo nunca más, a no ser que el Gobierno anuncie una extensión del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos del bono?

Los requisitos para ser beneficiario del Subsidio Protege son:

Madres trabajadoras, dependientes o independientes, que tengan a su cargo el cuidado de un niño o niña menor de dos años.

Alternativamente, los padres trabajadores, dependientes o independientes, que tengan el cuidado personal de manera exclusiva, o aquel al que se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años.

Madres y/o padres dependientes e independientes que tengan al cuidado de un niño mayor de 2 años, pero menor a 5 años.

Haberse reincorporado efectivamente al trabajo, ya sea de forma presencial o en modalidad de teletrabajo, a distancia o mixta.

Cumplir con el siguiente mínimo de cotizaciones:

Trabajadoras dependientes : tener cuatro cotizaciones (salud y AFP) pagadas en los últimos 12 meses previos a la postulación. Una de estas cuatro cotizaciones debe ser del mes previo a la postulación. Se entenderá como cotización registrada, el cumplimiento de una de las siguientes condiciones: Que se encuentren declaradas y pagadas las cotizaciones de AFP o salud; o que las cotizaciones de AFP y salud del trabajador postulante se encuentran declaradas y no pagadas en las respectivas instituciones previsionales.

: tener cuatro cotizaciones (salud y AFP) pagadas en los últimos 12 meses previos a la postulación. Una de estas cuatro cotizaciones debe ser del mes previo a la postulación. Se entenderá como cotización registrada, el cumplimiento de una de las siguientes condiciones: Que se encuentren declaradas y pagadas las cotizaciones de AFP o salud; o que las cotizaciones de AFP y salud del trabajador postulante se encuentran declaradas y no pagadas en las respectivas instituciones previsionales. Trabajadoras independientes: haber cotizado como independiente en la última operación renta (2022) con aporte de cotizaciones total o parcial, o bien, cumplir con cuatro cotizaciones (salud y AFP) en los últimos 12 meses, con el último mes cotizado previo a la postulación.

¿Cómo se postula al Subsidio Protege?

Se postula al Subsidio Protege de la siguiente manera:

Ingresa al portal de postulación del beneficio de Sence desde AQUÍ accediendo con tu RUT y Clave Única.

Luego rellena toda la información que te soliciten para postular al beneficio.

Después de postular al bono, y si te aprueban la postulación, comenzarás a recibir el dinero a partir del mes siguiente al cual solicitaste el subsidio.

¿Cuál es el monto del bono?