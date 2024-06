A las 8:00 horas de domingo 9 de junio comienzan las votaciones de las Elecciones Primarias de alcaldes y gobernadores. Si bien son voluntarias y solo en algunas comunas, son varias las personas que acudirán a los comicios. Pero, ¿qué pasa si una persona perdió su cédula de identidad? ¿Puede votar sin carnet?

¿Puedo votar si perdí mi carnet?

No, solo se puede votar con carnet o pasaporte, incluso si están vencidos hasta el 9 de junio de 2023.

El elector no podrá votar si no cuenta con uno de esos dos documentos. Otras identificaciones, como licencias de conducir o certificado de cédula de identidad en trámite, no serán válidos.

¿Tendré que dejar constancia de pérdida para evitar la multa?

Generalmente, cuando una persona pierde su cédula de identidad antes de una elección, debe dejar una constancia de pérdida o extravío en Carabineros o en el sitio web del Registro Civil, para presentar esa justificación cuando sea citado por el Juzgado de Policía Local por no haber votado y evitar una multa. Sin embargo, en este caso no es necesario, porque las Elecciones Primarias son voluntarias.

¿Cómo saber si puedo votar?

Las elecciones no son en todo Chile, sino que solo en las regiones y comunas donde pactos inscribieron candidaturas.

Para saber si hay elecciones en tu comuna o región ingresa con tu RUT a consulta.servel.cl . La plataforma del Servel te indicará inmediatamente si puedes votar y dónde hacerlo.

¿Qué regiones y comunas tienen elecciones?

La región de Coquimbo y la región de Aysén son las únicas dos comunas del país que tienen elecciones primarias de gobernadores este domingo 9 de junio. Además, 60 comunas tienen elecciones de alcalde: