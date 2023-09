La Luna llena en Piscis remueva diversas energías a continuación, te contamos cómo será el horóscopo de este sábado 2 de septiembre para cada signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El fin de semana llegará para ti con mucho ajetreo, nerviosismo y tensiones, tanto si ese día tienes que trabajar como si vas a estar junto a tus seres queridos. Con razón o sin ella interiormente estarás inquieto o preocupado, dando demasiadas vueltas a las cosas. Te vendría bien relajarte, pues nada malo te va a suceder.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La llegada del fin de semana te traerá algo que necesitas profundamente en este momento, que es paz, serenidad y armonía. Las mayores tensiones y dificultades de esta semana que ya termina te han dejado casi sin energía y necesitas más que nunca volver a tu zona de confort y buscar ambientes donde reine la calma.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hoy Mercurio, tu planeta regente, no se hallará en armonía y por ello te van a suceder cosas un poco desagradables como que ayudes sinceramente a alguien, en un momento difícil de su vida, y, sin embargo, esa persona luego no te lo agradezca o hasta incluso tenga un gesto feo o traicionero hacia ti. Debes ser paciente.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

A pesar de que en estos momentos las influencias astrales no son muy buenas, la llegada del nuevo curso laboral te va a traer cambios favorables en tu vida, una lenta evolución a mejor que afectará a todos los ámbitos de tu existencia. Es el momento de tomar la iniciativa o, simplemente, de dejarte llevar por el destino.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El fin de semana llega con alegrías inesperadas para ti, con comunicaciones o incluso encuentros con seres queridos que van a llegar de muy lejos, o simplemente lo harán por sorpresa. Tras una semana que ha sido más tensa o batalladora de lo normal ahora tendrás la oportunidad de recuperar tu paz interior y tu energía.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Si te habías propuesto descansar un poco y relajarte este fin de semana no te hagas ilusiones, se te presentarán problemas por sorpresa o te reclamarán para que resuelvas asuntos que afectan a tu familia u otros seres queridos. En realidad no vas a tener un mal día porque para ti el ocio está también en tu trabajo cotidiano.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy tendrás un día bastante agridulce, que comenzará de un modo preocupante, o simplemente tú te encontrarás agobiado y como en un callejón sin salida, pero luego, según vaya avanzando, las cosas se van a ir poniendo mucho más en positivo y te van a ir llegando buenas noticias, sobre todo en los asuntos del corazón.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este día es doblemente positivo para ti, no solo porque comienza el fin de semana tras unos días de mucha tensión y mayores problemas de los habituales, pero lo más importante es que al fin te vas a poder liberar de una gran preocupación o algo que te estaba parando o bloqueando. Es un buen día aunque con gran lucha.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy tienes que ser fuerte y no dejarte llevar por las emociones o pensamientos negativos. Tu personalidad es una de las más positivas y optimistas, pero en algunos momentos, como te va a suceder hoy, te dejas arrastrar por algunos bajones que haces lo posible por disimular en el exterior. Solo es un mal momento pasajero.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La llegada del fin de semana no representará para ti buenas noticias porque tendrás que hacer frente a algunos disturbios en tu vida sentimental o familiar, donde en estos momentos se están produciendo ajustes o cambios. Sin embargo, solo es algo pasajero porque se marcharán de tu vida personas que no te convienen.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El día de hoy te traerá el riesgo de que se produzcan tensiones o pequeños conflictos en el ámbito familiar o tu vida íntima, a causa de asuntos de poca importancia, tensiones que se podrían evitar con un poco de buena voluntad o, simplemente, algo más de flexibilidad. No es un mal día, pero habrá momentos crispados.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Muchas veces te fías de todo el mundo y acaban haciendo contigo lo que quieren, y en otros momentos, como te va a suceder hoy, no te fías de nadie y estás permanentemente en guardia aunque no haya motivo para ello, o no sea para tanto. De todos modos si te pidieran dinero o que avales a alguien debes tener cuidado.