Esto es lo que dice el horóscopo de hoy martes 3 de octubre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Obstáculos se van a tomar tu camino o quizás tu tengas esa sensación pero tranquilo lo superarás con paciencia y bastante constancia. Te tocará un día algo complicado hoy pero no te preocupes porque terminarás bien el día y esto solo será una piedra en el zapato. No pierdas la paciencia, todo irá bien.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Este miércoles tendrás un día bastante armónico y favorable. Sin embargo, en el fondo de tu alma te sentirás preocupado o quizás un poco triste debido a problemas o dificultades en el ámbito sentimental o familiar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

La luna se hallará en tu signo hoy y afortunadamente lo hará en un buen aspecto con otros planetas. Esta Luna potenciará todos los asuntos de carácter sentimental o íntimo relacionado con la familia. Se te dará super bien llegar a aquellas personas que te rodean.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No le tengas miedo a los cambios ya que es momento de decirle adiós al pasado problemático que te rodea. Te parecerá que todo se hunde a tu alrededor, sin embargo solo será un cambio de piel en tu vida.

Leo (julio 23-agosto 22)

Este será uno de los mejores días de tu semana, especialmente en relación con el trabajo y asuntos materiales. Tus esfuerzos darán los frutos que tu esperabas. Será un día muy favorable para los viajes de negocios. Vas a recibir ayuda que no esperabas y eso te hará feliz.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Cuidado con las decisiones o iniciativas que tomes hoy en torno a las finanzas, no importa si se dirigen o no a tu propia economía o tu trabajo. El camino hacía el éxito que estás trazando no será derecho y fácil, tendrá más altos y bajos de los que imaginas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Este martes te toca desarrollar todos tus planes de forma más callada y solo en estos momentos. Estas muy cerca de conseguir el éxito en tu trabajo o vida social, tienes que ser más discreto posible. Tus enemigos están trabajando por detrás así que ten cuidado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te levantarás con la energía y más voluntarioso que otros días. Será un día positivo y te tocará recoger todo lo que siembres pero no te dejes llevar por la rebeldía o quieras ir mucho más allá de lo que podrías lograr. Cuidado con las tensiones y el estrés.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Vas a recibir una gran noticia o golpe de suerte que te va a afectar para el trabajo y tu vida íntima esto debido a un flujo favorable de Júpiter. Te sentirás optimista hoy porque algo bueno se viene a tu vida y todo será un cambio para mejor.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Un importante problema de trabajo o financiero se solucionará y eso te va a producir un alivio bastante grande. Los astros están a tu favor y los problemas que puedas tener se van a solucionar y contarás con ayuda en este camino.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Tu personalidad de poner por encima tus principios e ideales te traerá muchos sacrificios y también enemigos o conflictos que podrías evitar. Conseguirás el éxito que tanto te mereces.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te perseguirá un dia de suerte luego de todos los golpes que te ha dado la vida últimamente. Te espera un importante éxito o reconocimiento en tu trabajo y contarás con suerte y gran positivismo el día de hoy.