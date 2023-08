Esto es lo que dice el horóscopo de hoy domingo 20 de agosto de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Marte tendrá una influencia poderosa en ti hoy, Aries. Deberás tener cuidado con el lado más explosivo de tu carácter, aunque el fin de semana terminará de buena forma para ti. Te ocurrirá algo agradable e inesperado hoy.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Un aspecto adverso entre la Luna y Marte hará que estés algo preocupado o inquieto hoy debido a asuntos financieros. Puede pasar que te encuentres preocupado o ansioso sin motivo debido a tus asuntos económicos, no te preocupes, todo esta bien.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Este domingo será algo similar a tu día sábado, esto por la influencia adversa de Marte, aunque hoy no tendrás tantas ganas de moverte y hacer cosas, sino que te entregarás de lleno a todo tipo de cavilaciones y darle vueltas en tu cabeza a asuntos sin importancia. Puede que andes preocupado o inquieto sin motivos aparentes.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Este fin de semana puede ser muy especial para ti porque una revelación interior te va a ayudar a que encuentres el camino o sentido de tu vida. Te darás cuenta de que eres mucho más afortunado de lo que crees y tu vida va directamente al éxito.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy te toca un día de descanso y es que estás acostumbrado a correr para conseguir el éxito o triunfar sobre los problemas y los demás. Por esa razón hoy te toca no hacer nada y dejar que los acontecimientos se den sin que te preocupes tanto. Todo estará bien.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No te cierres al amor o la suerte. Hoy te conviene bajar las barreras y dejar que el destino te sorprenda con nuevas vivencias y dejar la puerta abierta para que la suerte llegue a tu vida y te dé aún más razones para sonreír.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Todo este fin de semana se ha caracterizado por una alta influencia de Marte en ti, lo que te ha traído emociones negativas o quizás temores y melancolía. Este domingo puede que notes estas cosas más que ayer, aunque no te preocupes ya que no tendrás un mal día solo las emociones de este tipo te sobrepasarán un poco.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tu regente, Marte, te seguirá afectando este fin de semana y es que tiende a sacar lo más conflictivo y autodestructivo de ti. Es altamente importante que te dejes guiar más por tu lado racional hoy y así mantengas a raya tus emociones e impulsos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Claramente Marte está haciendo de las suyas, en ti y en todos los signos. Y es que una mala posición de Marte con la Luna provocará retrasos o problemas (no te preocupes nada grave) con un viaje o plan que tenías hoy. Te costará más trabajo del que esperabas reorganizarte, pero de igual forma lo lograrás.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Te sentirás muy feliz y motivado hoy, esto será debido a que algo sucederá en tu vida sentimental o familiar que te hará mucha ilusión. Vas a vivir algunos momentos muy agradables este domingo lo que causará un gran bienestar y esperanza para tu vida.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Este domingo te sentirás atado o esclavizado a una realidad que detestas, lo que te hace sentir mal y enojado. A pesar de esto, te encuentras en una posición bastante positiva en tu vida en este momento, esto es solo una complicación en tu camino al éxito.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Los momentos felices y maravillosos no suelen ser duraderos, especialmente si se trata de tus emociones que están muy en tu interior. Tras comenzar tu fin de semana de maner esperanzadora, podría ser que hoy no todo sea felicidad y veas más drama que otra cosa. No te preocupes, cosas mejoras llegarán pronto a tu vida.