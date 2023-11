Esto es lo que dice el horóscopo de hoy domingo 5 de noviembre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

El término de la semana se viene un poco inestable para ti y es que si bien tu día no será malo por fuera en tu interior te sentirás melancólico o con un poco de disgusto. No te preocupes, lo cierto es que el día también tiene preparadas varias sorpresas preparadas para ti.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Serás el signo que tendrá uno de los mejores días este domingo. Y es que te espera un día bastante afortunado en tu vida íntima y familiar. Esto será, en gran parte, porque tendrás un notable bienestar en tu interior.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy te espera un día bien favorable para descansar y compartir bastante vivencias con tus amistades. Vas a tener bastante suerte y experiencias agradables en los viajes que tengas. Va a ser un día especial para romper la monotonía.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Te vas a mostrar muy impulsivo y te entrarán deseos de hacer muchas cosas o de solucionar asuntos que tenías pendientes. Tienes que hacer lo posible para poder calmar la impaciencia que has estado sintiendo en los últimos días porque sino esto podría traerte problemas con las personas que te rodean.

Leo (julio 23-agosto 22)

Cuentas con una gran suerte pero es muy probable que este día domingo se te estropee porque desearás hacer y tener una serie de cosas que la vida hoy no te va a poner tan fácil conseguir. Esto podría no ser del todo malo y es que quizás esto termine dándote otras cosas en recompensa.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te espera un domingo bastante usual Virgo. Y es que como lo realizas habitualmente trabajarás más que nunca para mejorar las relaciones con tu familia, seres queridos, pareja u otros.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es momento de que des el gran paso y te atrevas a vivir el romance que tanto esperas y anhelas. Los planetas se encuentran en un ámbito favorable y si tomas la iniciativa todo saldrá perfectamente para ti. Es momento de que actúes con valentía y lo des todo por aquellos que deseas de todo corazón.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tú día se viene un poco inestable emocionalmente. Estas peleando contra viento y mareas por seguir todo lo que dicta tu corazón pero quizás el destino tiene algo más pensado para ti. Por tanto este domingo te toca reflexionar y no desperdiciar tu energía en batallas que vas a terminar perdiendo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Este domingo puede que termines con discusiones familiares que terminen en un gran conflicto. Tengas o no la razón hoy te encontrarás bien emocionalmente y quizás trates de culpar a las personas que te rodean aunque ellos no tengan nada que ver con el conflicto. Te apetecerá estar solo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Vas a recibir una gran alegría que no esperabas de parte de tu familia o seres queridos. Va a ser un día muy bonito para tu vida sentimental y lo mejor de esto es que no harás nada para que te lleguen estos gestos. El destino te está dando una recompensa por los dolorosos sacrificios que has hecho en años anteriores.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Será un día bastante bueno para ti pero vas a tener que elegir entre dos planes que te traería una gran alegría. Lo mejor es que elijas el que realmente te guste ya que ambos son bastante buenos. El amor te traerá unos buenos momentos hoy.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Debes tener cierto cuidado con ser víctima de algún robo o estaba. Si algún ser querido te cuenta problemas y te pide que le prestes dinero ten cuidado ya que hay riesgo de que el dinero que prestes lo pierdas para siempre. Te espera una sorpresa desagradable en el ámbito financiero.