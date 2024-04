El pasado lunes 1 de abril finalizaron los pagos del Bolsillo Electrónico Familiar, uno de los beneficios más populares del Gobierno, que por múltiples meses ayudó económicamente a las familias con la compra de alimentos.

¿Habrá más pagos del Bolsillo Electrónico Familiar?

No, lamentablemente, este mes de abril finalizaron los pagos y el beneficio no se volverá a entregar, a no ser que en el algún momento el Gobierno decida volver a hacerlo, lo que todavía no ha pasado.

¿Por cuánto tiempo se entregó el Bolsillo?

El Bolsillo Electrónico Familiar se entregó desde mayo de 2023. Recordemos que este beneficio se creó con el objetivo de reemplazar al Bono Canasta Básica, el cual también estaba destinado a apoyar económicamente a las familias con la compra de alimentos.

¿Quiénes fueron los beneficiarios del Bolsillo Electrónico Familiar?

Fueron beneficiarios los causantes de la Asignación Familiar y Maternal, y del Subsidio Familiar (SUF). También reciben el beneficio los causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, y familias pertenecientes al subsistema Chile Solidario, tales como: