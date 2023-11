Este pasado martes fue formalizado el exministro de Justicia y de Educación, Felipe Bulnes (RN), en el Juzgado de Garantía de La Ligua tras un altercado en el que estuvo involucrado en el mes de febrero de este año.

Exministro Felipe Bulnes es formalizado: ¿Qué hizo y qué medida cautelar se le aplicó?

El exministro se encontraba en febrero junto a su cuñado, Marcelo de Moras, en el restorán “Cesar”, en la comuna de Zapallar. En esa instancia, su acompañante, el ex senador Ignacio Pérez Walker (RN), se acerca a la mesa de Bulnes con el fin de saludarlo y presentarle al empresario Jonás Gómez.

Sin embargo, los ánimos se habrían disparado debido a que Bulnes comentó “yo a este huevón no lo saludo”, esto generó que Gómez lo calificara de “Bandido”, situación que irritó al exministro de Sebastián Piñera.

En ese contexto, el fiscal Mauricio Díaz explicó en la audiencia que “Sin mediar provocación justificada alguna, se ofusca y procede a empujar violentamente a Gómez Pacheco, quien cae hacia el desnivel que se encontraba a un costado, a una altura de un metro y medio, aproximadamente“.

“El acompañante de Bulnes Serrano, Marcelo de Moras Alvarado, se abalanza sobre la víctima y le propina golpes de puño en el rostro mientras se encontraba este último en el suelo”, agrega.

Lo anterior provocó que Gómez se luxara y fracturara el dedo mayor de la mano derecha, además de presentar hematomas en su rostro, de acuerdo a lo informado por Cooperativa según los análisis realizados al empresario.

La versión de Bulnes

El exministro Bulnes negó en Fiscalía haber insultado al empresario en esa ocasión: “Se lo dije muy tranquilamente, y buscando poner fin a este encuentro ya que no quería tener ninguna interacción con el señor Gómez. Conozco su carácter agresivo y me parecía muy raro que se acercara a mi mesa buscando un saludo dada la evidente animadversión que me tiene“.

“No hubo ningún golpe de puño de mi parte ni tampoco una intención de causarle daño. Sólo busqué apartarlo y evitar que se me pudiera acercar de nuevo“, pero de pronto, “recuerdo que el señor Gómez trastabilló en una escalera adyacente y finalmente terminó en la arena”. Comentó Bulnes.

¿Qué medida cautelar se le aplicó?