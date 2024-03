¿Existen excepciones en las que los pensionados no reciben el pago del Bono Invierno?

El Bono Invierno es el próximo gran beneficio estatal para pensionados en Chile, no obstante, no todos los mayores de 65 años podrán recibir este importante bono anual, ya que hay algunas incompatibilidades que hacen que algunos pensionados no sean beneficiarios.

Si deseas conocer quiénes son, continúa leyendo RedNews de RedGol.

De acuerdo al sitio web de ChileAtiende, el Bono Invierno no lo podrán recibir las personas que reciban más de una pensión, salvo si la suma de esas pensiones es igual o menor a 201.677 pesos (valor de una pensión mínima de vejez para mayores de 75 años).

Adicionalmente, no son beneficiarios de este bono los pensionados que cumplan los siguientes requisitos:

Pensionados del artículo 1 y pensionadas de viudez de la Ley Valech (Ley Nº 19.992).

y pensionadas de viudez de la Ley Valech (Ley Nº 19.992). Titulares del Subsidio de Discapacidad , por no estar expresamente contemplados en la ley y por no cumplir el requisito de edad (el subsidio está dirigido a las personas menores de 18 años, según el artículo 35 de la Ley Nº 20.255).

, por no estar expresamente contemplados en la ley y por no cumplir el requisito de edad (el subsidio está dirigido a las personas menores de 18 años, según el artículo 35 de la Ley Nº 20.255). Titulares de indemnización del carbón (artículos 11 y 12 de la Ley Nº 19.129), por no estar contemplados en la ley. Si estos titulares reciben alguna otra pensión, tampoco pueden recibir el Bono de Invierno, a pesar de que sumen menos del tope estipulado.

¿Se conoce la fecha de pago y el monto del Bono Invierno?

De momento el Gobierno de Chile no ha anunciado información con respecto al Bono Invierno 2024, sin embargo, se espera que se entregue durante la misma fecha que el año anterior, es decir, desde junio del 2024.

En cuanto al monto a entregar este 2024, se espera que sea mayor al entregado el año pasado, es decir, superior a los $74.767 pesos.